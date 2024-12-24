Суд отправил за решетку четырех болельщиков из-за стычки в матче Лиги Европы между Аяксом и Маккаби

Беспорядки привели к тому, что пять человек оказались в больнице
Фото: ajax.nl
Окружной суд Амстердама вынес приговор пятерым лицам, причастным к массовым беспорядкам, вспыхнувшим во время матча Лиги Европы между "Аяксом" и израильским "Маккаби Тель-Авив" в ноябре.
Беспорядки привели к тому, что пять человек оказались в больнице, а еще 20 получили незначительные травмы. Более 60 человек были задержаны.
"Похоже, что насилие возникло на почве сильных пропалестинских настроений и недовольства ситуацией в Газе, а также связанного с этим гнева против присутствующих израильтян", – говорится в заявлении прокуратуры.
Читайте такжеДовбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
www.ua-football.com