Нганну назвал своего желаемого соперника в боксе после реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Чемпион PFL в тяжелом весе Франсис Нганну заявил, что хотел бы провести второй поединок против Тайсона Фьюри:

«Сейчас я хочу увидеть бой Тайсона Фьюри и меня. Это все, что имеет значение. Я думаю, что наш первый поединок был довольно близким.

Реванш Усика и Фьюри? Ожидал, что Усик победит Фьюри, потому что в конце боя я не знал, кто станет победителем».

Усик в Эр-Рияде одержал победу над Фьюри единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112. Для Александра это вторая победа над Тайсоном за год – в мае украинец также побил британца.

Нганну и Фьюри уже встречались на ринге. 28 октября 2023 года в Саудовской Аравии в 10-раундовом поединке Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95–94 Нганну, 96–93 Фьюри, 95–94 Фьюри).

sport.ua