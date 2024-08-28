Экс-соперник Ломаченко может провести объединительный бой, а обещал паузу

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Действующий чемпион WBC в первом полусреднем весе американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) может провести объединительный поединок против австралийца Лиама Паро (25-0, 13 KO).

Как заявил британский промоутер Эдди Хирн, такой бой может состояться в декабре этого года.

«Лиаму Паро понравился бы этот поединок. У Девина хорошее имя в Австралии после двух боев с Камбососом. Это возможный вариант. Я разговаривал с Паро, и он сказал, что готов драться, если сделка будет правильной», – заявил Хирн.

Девин Хейни, напомним, в мае выиграл у Василия Ломаченко решением судей и защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. После этого американец выиграл титул WBC в первом полусреднем весе, выиграв у Реджиса Прогрейса. В апреле 2024 года Хейни проиграл Райану Гарсии, но этот бой был отменен из-за того, что Гарсия провалил допинг-тест.

Ранее Девин Хейни заявил, что сделает паузу в карьере.

sport.ua