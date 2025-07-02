ВИДЕО. Как Сергей Деревянченко нокаутировал американца Джереми Рамоса

Сергей Деревянченко и Джереми Рамос

В ночь с 1 на 2 июля на арене Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) украинский боксер Сергей Деревянченко (16–6, 11 КО) одержал уверенную досрочную победу над американцем Джереми Рамосом (14–16, 4 КО).

В шестом раунде Деревянченко заметно прибавил и серией апперкотов заставил Рамоса опуститься на одно колено. Американец попытался продолжить бой, однако вскоре снова оказался на канвасе.

Сергей Деревянченко победил Джереми Рамоса техническим нокаутом в 6-м раунде. Это 16-я победа украинского боксера при 6 поражениях.

Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде

Сергей Деревянченко (Украина) – Джереми Рамос (США) – TKO 6/8

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