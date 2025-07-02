В центре Лондона открылась фан-зона Williams

Четвёртый год подряд команда Williams в преддверии гонки в Сильверстоуне к радости британских болельщиков организовала в самом центре Лондона свою фан-зону.

Сегодня в 10 утра по местному времени она открылась на площади Пикадилли, доступ туда свободный, а программа весьма разнообразная. Начиная с сегодняшнего дня общаться с болельщиками по очереди придут Люк Браунинг, резервный гонщик команды, а завтра там появятся Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing в компании с Дженсоном Баттоном, после чего их сменит Алекс Элбон.

Как всегда, для публики организованы всевозможные развлечения, работают симуляторы, причём не только гоночные, устраиваются соревнования и конкурсы, победители которых получат специальные призы. И, разумеется, там можно детально рассмотреть шоу-кар Williams, очень похожий на реальную машину FW47.

Кстати, по центральной части города возят ещё одну такую машину, так что жители Лондона и гости британской столицы в курсе, даже если они не интересуются Формулой 1, что в этот уик-энд пройдёт одно из главных спортивных событий года.

Фан-зона Williams продолжит работу до 3 часов пополудни воскресенья, т.е. вплоть до старта Гран При Великобритании – опять же, по местному времени.

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