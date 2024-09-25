Бортолето временно станет резервным пилотом Sauber?

Швейцарская Blick, посвященная в дела Sаuber, со ссылкой на свои источники пишет о промежуточном составе команды в следующем сезоне.

По информации Blick, напарником Нико Хюлкенберга станет Валттери Боттас, но только в 2025-м, а потом финна заменит Габриэль Бортолето, который проведёт следующий сезон в статусе резервного пилота с гарантией стать основным пилотом в 2026-м.

План кажется вполне разумным, он позволяет, не потеряв перспективного Бортолето, подготовиться к переходу на новый регламент и статус заводской команды Audi в 2026-м с опытными Хюлкенбергом и Боттасом.

По информации той же Blick, в руководстве команды параллельно рассматривают подписание контракта с Франко Колапинто, который ярко дебютировал в этом году за Williams.

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