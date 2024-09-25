Примера. Реал Мадрид — Алавес 3:2. Ярко начали, но рано успокоились

“Сливочные” чуть не придумали себе проблемы

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"Реал" на "Бернабеу" победил, но в конце и наварил с "Алавесом".

Матч начался с места в карьер — это Винисиус, как стоячих, оббежал опекунов и прострелил в центр, куда сместился Васкес.

Никакой контригры, никаких встречных курсов или сэйвов Куртуа, ничего в ответ не последовало.

Мадрид полностью владел игрой, и трио форвардов Мбаппе — Вини — Родриго местами куражилось, показывая, кто сколько финтов умеет выполнять. Иногда им подыгрывал Джуд, а Вальверде страховал сразу всех.

По итогу в середине первого тайма Килиан забил, но из офсайда. Легально же отличиться у него вышло на 40-й минуте, и это первый эстетский гол француза в Испании — отличная вышла стеночка с Беллингемом.

Ну, а в начале второй половины Родриго пронесся мимо Бенавидеса и прошил Сиверу ударом низом — легко, как на тренировке.

На последние минуты расслабленный Анчелотти начал выпускать резерв, ведь ничто не намекало на проблемы, и вот тут Карло дал маху, указав на Хесуса Вальехо. Защитник-катастрофа за две минуты привез себе два гола — сперва отпасовал на соперника, и Бенавидес забил издали, а затем забыл про Кике, который забежал ему за спину и прошил Куртуа.

Невероятно! Матч, который катился к разгромной победе, внезапно обрел нерв, интригу. Но, к счастью для "Реала", играть оставалось всего чуть-чуть.

Таким образом, Мадрид выстоял и теперь у него 18 очков — на 1 меньше, чем у "Барсы", у которой также игра в запасе. У Алавеса" – 10 баллов и респект от нейтральных фанов за борьбу до конца.

7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" – "Алавес" – 3:2

Голы: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Родриго, 48 — Бенавидес, 85, Кике, 86

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Рюдигер, Милитао (Вальехо, 80), Менди — Вальверде (Модрич, 69), Чуамени, Беллингем — Родриго (Эндрик, 69), Мбаппе (Гюлер, 80), Винисиус (Фран Гарсия, 90)

"Алавес": Сивера — Моуриньо, Абгар (Гуриди, 46), Диарра, Ману Санчес (Адриан Пика, 71) — Новоа, Бенавидес, Бланко (Гевара, 60), Конечни — Ромеро (Реббах, 60), Вильялибре (Кике, 71)

Предупреждения: Вальверде, 4, Винисиус, 30, Эндрик, 83

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