Тренер Мейвезер раскритиковал Джошуа, вспомнив его победу над Кличко

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Американский тренер Джефф Мейвезер, который является дядей легендарного Флойда Мейвезера, высказал экспертное мнение о поражении бывшего объединенного чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в поединке против чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Бой был небольшим сюрпризом. У меня Джошуа был фаворитом, но после того, как я увидел, что говорил Джошуа, это как бы настроило меня против него. А потом его нокаутировали.

Дюбуа лучше, чем мы думали, или Джошуа не так хорош, как мы думали? Это может быть оба варианта. Наверное, все же Джошуа не так хорош, как мы думали. Он – золотой медалист Олимпиады, на него были возложены большие надежды, как на Олимпийского чемпиона, ставки были очень высоки. Конечно, он был чемпионом, он частично достиг этого, но по сути, почти всегда, когда боец выигрывает олимпийскую золотую медаль, он выигрывает потом титул и удерживает его долгое время. Я видел много золотых медалистов с чемпионским титулом.

У Джошуа не было выдающейся победы, чтобы назвать его лучшим бойцом мира? Это правда. Когда-то у него была победа над Кличко. Эту победу можно рассматривать его выдающейся победой, потому что тогда он был все еще молод. Этот бой и остается его самой выдающейся победой, ведь это самое большое имя среди других ребят, которых он побил», – заявил Джефф Мейвезер.

Ранее Энтони Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа.

sport.ua