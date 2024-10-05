Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не ставлю против Тайсона в этом бою. Дело в том, что ты знаешь, что от него ожидать, с каким подходом он выйдет на бой. Усик, я не думаю, что у него такая большая выдержка. Он просто давит на соперника ментально, ставит его на заднюю ногу и заставляет работать вторым номером, постоянно прессингует.

Может ли нокаутировать Тайсон Александра по корпусу? Спорный вопрос, ведь Усик может нанести ответный удар, когда Тайсон попытается это сделать. Усик – великий боксер, но он и мастер обмана», – сказал Малиньяджи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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