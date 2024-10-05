Названы фавориты нового сезона НХЛ

Коннор Макдэвид и Матвей Мичков. Фото ХК «Филадельфия Флайерз», Steph Chambers, Getty Images Верим в Шестеркина и следим за Овечкиным.

Матчами в Праге между «Баффало» и «Нью-Джерси» стартует очередной сезон НХЛ. Кто выиграет Кубок Стэнли? Кто станет лучшим вратарем и новичком? Как проявит себя в «Филадельфии» Матвей Мичков? Сколько голов забьет Александр Овечкин, которому осталось забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки? Авторы «СЭ» дают свои прогнозы на сезон.

Михаил Скрыль

«Эдмонтон», как и вся Канада, заждался Кубок Стэнли. В прошлом плей-офф банда Коннора Макдэвида во многом неожиданно вышла в финал и уступила более зрелой «Флориде». Летом «Ойлерз» точечно поработали над составом и также останутся в числе фаворитов на главный трофей. Пока Макдэвид способен творить чудеса, атака «Нефтяников» не потеряет свое могущество. Сейчас и легенда #97, и остальная команда близка к пику возможностей — когда, если не сейчас, стоит затевать поход за Кубком Стэнли?

Финалистом от «Востока» вижу «Рейнджерс». Команда Артемия Панарина прогрессировала от сезона к сезону. По балансу между вратарями, обороной и нападением ньюйоркцы едва ли не лучшие в лиге. Осталось только научиться доставать из себя все в самых важных матчах плей-офф. Если голкипер Игорь Шестеркин продолжит действовать сверхнадежно в кубковых играх, то шансы «Рейнджерс» очень велики. Сохранить бы такой же уровень и в регулярке, тогда и за очередную «Везину Трофи» можно побороться.

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Интрига каждого сезона — сколько голов забьет Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» продолжает погоню за легендарным Уэйном Гретцки. Но рассчитывать, что отставание будет сокращаться чересчур стремительно, наивно. Все-таки Овечкин не молодеет, а «Кэпиталз» по составу претендуют не больше чем на место в плей-офф. Хотя летом «Столичные» омолодились, и главному тренеру Спенсеру Карбери будет не менее важно подобрать подходящих партнеру Александру. 25 голов за сезон — оптимальный график для ветерана.

Внимательно следим за дебютом в НХЛ Матвея Мичкова. Талантливый нападающий получил школу взрослого хоккея в КХЛ, когда играл за «Сочи». За океаном форвард попал к требовательному Джону Торторелле. Что получится из этого союза, вряд ли сейчас сможет предсказать даже генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер. Очевидно, что «Флайерз» окажут Мичкову всестороннее доверие. Это поможет молодому россиянину адаптироваться в новой лиге. Однако не думаю, что Матвей сможет выиграть «Колдер Трофи». Больше верю в успех первого номера драфта-2024 Маклина Селебрини.

Иван Богун

Выиграв долгожданный Кубок Стэнли, «Флорида» довольно ожидаемо похудела. У «Пантер» в межсезонье после потери Брэндона Монтура осиротели первые две пары обороны, а также стали слабее третье звено и боттом, из которого за повышенными окладами укатили работяги Район Ломберг и Кевин Стенлунд. И если босс «котов» Билл Зито не поработает над глубиной состава до дедлайна, то во второе подряд чемпионство команды Пола Мориса будет вериться с трудом.

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А вот поверженный ею в финале «Эдмонтон» едва ли стал слабее по сравнению с прошлой весной. Новый генменеджер «Нефтяников» Стэн Боумэн потерял летом Дилана Холлоуэя и Филипа Броберга, но сумел усилить фланги Виктором Арвидссоном, невероятно голодным до плей-офф Джеффом Скиннером и жаждущим выйти на новый уровень Василием Подколзиным. Стоит ли говорить, что от «Ойлерз» фанаты будут требовать первое с 1990 года чемпионство?

Не менее высокими ожидания должны быть и от «Рейнджерс» Питера Лавиолетта. Прошлая весна подтвердила тезис о том, что ньюйоркцы полностью созрели для трофея. После выхода в финал конференции, где их остановила «Флорида», откат назад или повторение результата будет считаться провалом.

Михаил Зислис

Сценарий, при котором финалист Кубка Стэнли на следующий год выигрывает титул, сработал с «Флоридой». Это совершенно не гарантирует повторения этой истории с «Эдмонтоном». Но именно сейчас Коннор сотоварищи находятся на пике своих возможностей при сумасшедшей мотивации. Через год положение дел у «Ойлерз» может стать хуже, поэтому нужно хвататься за шанс.

В Восточной конференции «Рейнджерс» находятся в идентичной ситуации — еще немного, и плод перезреет. Точнее, костяк команды, который почти полностью находится в возрастной категории «30 плюс», станет еще старше. Поверить в то, что «Флорида» в третий раз подряд доберется до финала, очень сложно. Относительно недавно это удалось сделать только великому составу «Тампы», причем один из сезонов был укорочен из-за коронавируса.

Главный конкурент Матвея Мичкова в борьбе за звание лучшего новичка — шустрый малыш Логан Станковен из «Далласа». В прошлом сезоне этот нападающий сначала разрывал АХЛ (57 очков в 47 матчах, потом успел провести 24 игры (14 очков) за «Старз» в регулярном чемпионате и 19 встреч (8 очков) в плей-офф. Солидный опыт взрослого хоккея ему реально трансформировать в «Колдер Трофи».

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В пользу Мичкова говорит не только его шикарная игра в выставочных матчах. Он — золотое будущее «Филадельфии», ее надежда и потенциальный спаситель. Россиянину создадут максимально благоприятные условия для раскрытия таланта. Тогда как одаренный Станковен пока не претендует на роль первой скрипки в отлично укомплектованном «Далласе». Не стоит забывать о юном Маклине Селебрини, первом номере последнего драфта из «Сан-Хосе». Но ему всего 18 и, по оценкам всех экспертов, он не дотягивает до уровня Коннора Бедарда, который здорово дебютировал в «Чикаго» в прошлом сезоне и выиграл приз лучшему новичку.

Александр Овечкин неизбежно стареет, поэтому наивно рассчитывать, что он снова будет бороться за звание лучшего снайпера. Судя по тому, как он здорово закрыл прошлую регулярку, наколотив 23 шайбы за ее вторую половину, как минимум пробить отметку в 30 голов капитану «Вашингтона» по силам. В межсезонье «Кэпиталз» усилились во всех линиях, став помоложе и позлее. Вероятно, главный тренер Спенсер Карбери попробует использовать более активную модель, что неизбежно скажется на росте командной результативности в целом и самого Овечкина — в частности. Россиянин еще далек от того, чтобы разучивать свою лебединую песню.

Артур Хайруллин

Все ставят на финал «Эдмонтон» — «Рейнджерс», а повторяться не хочется. Да и все равно до последнего не верится в чемпионские перспективы Коннора Макдэвида и компании. Если сравнивать «Ойлерз» с нынешним «Далласом», то преимущество «Эдмонтона», пожалуй, только в наличии в составе лучшего игрока мира. Состав «Старс» более глубокий, оборона — солиднее, а основной вратарь Оттинджер внушает больше доверия, чем «нефтяник» Скиннер.

В том, что Макдэвид станет лучшим бомбардиром, можно не сомневаться, но верю, что Никита Кучеров и Артемий Панарин будут максимально близки к нему. А вот в борьбе за приз лучшему новичку поставлю на Матвея Мичкова — российский форвард «Филадельфии» на предсезонке шикарно проявил себя. Не думаю, что в свой первый сезон он с ходу станет суперзвездой лиги, но преодолеть планку в 50 очков вполне может.

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Неопределенность с новым контрактом наверняка повлияет на Игоря Шестеркина, и фаворит в борьбе за «Везина Трофи» — его действующий обладатель Коннор Хеллибак. Петр Кочетков из «Каролины» вряд ли готов к борьбе за приз лучшему вратарю лиги, но вполне может стать открытием сезона. Из российских игроков прогресса можно ожидать от защитника «Калгари» Даниила Мироманова. В «Вегасе» он играл не так часто в том числе из-за травм, но во «Флэймз» ему доверяют.

«Вашингтон» стал заметно сильнее за лето. Александр Овечкин наигрывается в тройке со Строумом и Манджапане, но понятно, что основная угроза от капитана «Столичных» будет исходить в большинстве. Конечно, догнать Гретцки уже в этом сезоне практически нереально, но забить больше 30 голов Овечкин все еще способен.

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