ЛК. Голевой пас Вакулко, неожиданный претендент на матчи с Полесьем

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций распределены на два игровых дня – 8-го и 10-го июля 2025-го года.

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08.07.2025

10.07.2025

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Дюделанж" (Люксембург) 2:0

Голы: Виейра 9, Карпио 15

Можно ли это считать сенсацией? Ну давайте так: как минимум – неожиданным результатом. У Люксембурга и сборная неплохая, и клубы время от времени доходят если не до основного раунда (хотя и такое случается), то до поздних этапов квалификации. Но тут – уверенная победа представителя Андорры.

Правда, все может измениться через неделю. "Дюделанж" дома сыграет по-другому. Украинец Алан Аусси весь матч просидел в запасе проигравших.

"Мегпайс" (Гибралтар) – "Пайде" (Эстония) 2:3

Голы: Бритто 38, Дель Рио 54 – Саарма 8, Миллер 43, Саарма 90+8 (пен.)

Была непростая ситуация для "Пайде". Этот представитель Эстонии – одна из самых рейтинговых команд стадии. Но "Мегпис" сумел навязать борьбу и дважды отыгрался в течение матча. Однако класс гостей все же взял свое. Гол с пенальти на 90+8-ой минуте принес эстонцам победу. Это не просто задел на будущее, но и всплеск немалых эмоций – выигрывать вот в таком стиле. Для соперника, наоборот – трагедия.

"Кауно Жальгирис" (Литва) – "Пенибонт" (Уэльс) 3:0

Голы: Киркух 18 (автогол), Сиргедас 24, Павлович 47

Удаление: Девис 65 ("Пенибонт", две желтые)

Представитель Литвы практически закрыл вопрос о выходе в следующий раунд. Приятно, ведь Литва – большой друг Украины. С представителем Литвы, вероятно, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов будет играть наше "Динамо", но у "Жальгириса Кауно" другой путь, свой.

СИК (Финляндия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 1:2

Голы: Арсало 47 – Андреасен 39, Тельечеа 86

А вот вам и финский футбол. СИК – это не "Ильвес", но кейс показательный. Если один из лидеров их чемпионата проигрывает дома команде с Фарерских островов, то футбол в стране явно не на подъеме. "Шахтер" должен это тоже доказать в Лиге Европы.

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Ордабасы" (Казахстан) 4:3

Голы: Йонсен 30, Шимич 45+2, Йонсен 79, Шимич 90+4 – Кепецене 32, Имнадзе 35, Кепецене 69

Ох и матч. Семь голов на двоих, безумная перестрелка, и участие в этом празднике приняли украинцы. Юрий Вакулко вышел в основе "Ордабасы" и был заменен на 80-ой минуте, успев отдать голевой пас партнеру во время второго взятия ворот; Владислав Наумец появился на поле на 46-ой. Итог – "Ордабасы" проиграл, но сохранил рабочие шансы на общий успех.

"Расинг" (Люксембург) – "Дила" (Грузия) 1:2

Голы: Штольц 52 – Андроникашвили 60, Эдудзи 78

Это та самая "Дила", которая недавно выбила из Лиги конференций нашу "Ворсклу". Определенный класс (усиленный самоотдачей) у грузинской команды есть. Всего этого достаточно для того, чтобы побеждать такие команды, как "Расинг". 2:1 в гостях – прекрасный результат.

"Урарту" (Армения) – "Неман" (Беларусь) 1:2

Голы: Калукян 68 – Сучков 49, Савицкий 54

Удаление: Матиньян 90+4 ("Урарту", прямая красная)

Выиграли, и выиграли. Белорусам вообще не место среди цивилизованного мира, но адекватность – это не про УЕФА. Просто отмечаем результат. В составе "Немана" сыграл игрок с украинским паспортом Юрий Пантя – он вышел на замену на 66-й минуте. А вот в составе "Урарту" украинцев значительно больше: Евгений Цимбалюк – полный матч, Артем Полярус – 58 минут, Антон Братков – резерв.

"Нымме Калью" (Эстония) – "Партизани" (Албания) 1:1

Голы: Маннилаан 47 – Скука 51

Украинизированный "Нымме Калью" не сумел победить дома команду из Албании. Хотя преимущество у эстонцев было. Украинец Даниил Мащенко вышел на поле на 61-ой минуте, а Александр Мусолитин провел на поле все игровое время.

Через неделю в Албании будет еще та заруба.

"Биркиркара" (Мальта) – "Петрокуб" (Молдова) 1:0

Гол: Ачимпонг 54

В прошлом году "Петрокуб" играл в основном раунде Лиги конференций, заработав там немало денег для бюджета клуба. Представителю Молдовы очень хотелось бы повторить этот результат, но уже на первой стадии есть проблемы. Гостевое поражение 0:1 в первом матче – не критично, но неприятно.

"Влазния" (Албания) – "Даугава" (Латвия) 0:1

Гол: Лизуновс 85

Интересный результат: "Даугаве" удалось выиграть, нанеся по воротам соперника один удар за весь матч. Его хватило для гола. Вместе с надежностью в защите это и подарило победу. Бывает же такое.

Матч в резерве за "Даугаву" провел украинец Артем Гаржа.

"Дечич" (Черногория) – "Силекс" (Северная Македония) 2:0

Голы: Байович 39, Ндиайе 71

Удаление: Мирчевски 50 ("Силекс", прямая красная)

На момент удаления "Силекс" уже проигрывал, но тогда еще были шансы вернуться в игру. После красной карточки – трудно. Итог – очень неприятное для северомакедонцев поражение 0:2. Исправить положение будет трудно, ведь "Дечич" – опытная команда в контексте ранних стадий еврокубков.

"Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) – "Работнички" (Северная Македония) 3:0

Голы: Седько 12, Побудей 64, Альфред 90+4

Досадный результат. Этот результат оставляет очень мало шансов для представителя Северной Македонии на проход дальше. Жаль, потому что белорусов не должно быть в еврокубках.

"Малишева" (Косово) – "Викингур" (Исландия) 0:1

Гол: Гансен 45+2

Вполне закономерная победа гостей. "Викингур" был лучше по игре, поэтому получил вознаграждение за свои старания.

"Вардар" (Северная Македония) – "Ла Фиорита" (Сан-Марино) 3:0

Голы: Омерагич 47, Мацотти 66 (автогол), Роджерс 68

"Карлики" не способны создавать конкуренцию? Подождите результата "Санта-Коломы". Но сейчас – о "Ла Фиорите", которая действительно ничего не смогла противопоставить "Вардару". Закономерно.

"Железничар" (Босния и Герцеговина) – "Копер" (Словения) 1:1

Голы: Болевич 90+6 – Матондо 7

Хороший результат. Словения – наш конкурент в Таблице коэффициентов. И этот матч – единственный, который интересовал нас в этом контексте на данном этапе. И вот словенцы теряют очки. И с шансами на их вылет.

На гол "Копера" результативную передачу отдал именитый Йосип Иличич.

"Сутьеска" (Черногория) – "Динамо" (Брест, Беларусь) 1:2

Голы: Калезич 90 (пен.) – Быков 25, Юкович 90+4 (автогол)

Надо признать – белорусы в этом раунде прут. Ну и ладно. Очень надеемся, что до основного раунда никто из них не дойдет.

НСИ Рунавик (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия) 4:0

Голы: Йоенсен 12, Несс 35, Оббекьер 76, Ольсен 83

Черный четверг для финского футбола. СИК проиграл фарерцам, "Ильвес" "сгорел" 0:6 от "Шахтера", да еще и ХИК умудрился разгромно проиграть другим фарерцам. Шок.

"Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Хегельман" (Литва) 1:0

Гол: Кина 81 (пен.)

Команду с украинцем в составе постигла неудача. Артем Щедрый отыграл за "Хегельман" 73 минуты, но не помог команде не проиграть.

"Борац" (Босния и Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра) 1:4

Голы: Кулашин 71 – Моурело 29, Систеро 34 (пен), Фернандес 40, Леон 66

Отчет о матче >>>

"Ларн" (Северная Ирландия) – "Ауда" (Латвия) 0:0

Не сказать, что матч был пресным. Пятнадцать ударов на двоих – неплохой результат. Но не хватило меткости. Это и испортило картину.

"Тре Фиори" (Сан-Марино) – "Пюник" (Армения) 1:0

Гол: Манфрони 63

Еще один сенсационный результат, но пока что – промежуточный. "Пюник" был фаворитом, однако проиграл первую серию противостояния. И тут команда из карликовой страны хорошо себя проявила.

В составе проигравших весь матч отыграл украинец Сергей Вакуленко.

"Валюр" (Исландия) – "Флора" (Эстония) 3:0

Голы: Магнуссон 12, Магнуссон 40, Йонссон 45

Три гола "Валюр" забил еще в первом тайме, после чего спокойно довел матч до своей логичной победы. Вряд ли эстонцам удастся перевернуть все с ног на голову – слишком большая разница в счете.

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