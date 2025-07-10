Уимблдон. Синякова и Вербек стали чемпионами соревнований в миксте

Чешско-нидерландский дуэт победил на турнире в Великобритании
Катержина Синякова из Чехии и нидерландец Сем Вербек в решающем матче обыграли бразильянку Луизу Стефани и местного игрока Джо Солсбери со счетом 7:6(3), 7:6(3).
Для теннисистов это был первый совместный турнир, а также они впервые выиграли титул в смешанном парном разряде.
Синякова 11-й раз стала победительницей на турнирах Grand Slam – предыдущие 10 трофеев она выиграла в парном разряде, в том числе три на Уимблдоне. А Вербек впервые сыграл в финале на “мэйджоре”.
Отметим, что Катержина продолжает участие на Уимблдоне в парной сетке вместе с американкой Тэйлор Таунсенд.
Фото: Getty Images.
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