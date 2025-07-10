Увольнение Хорнера связано со сменой собственников?

Европейская пресса связывает увольнение Кристиана Хорнера из Red Bull не только с ухудшением спортивных результатов.

Считается, что контрольный пакет акций Red Bull, принадлежащий семье Йювидья, способствовал сохранению Кристианом Хорнером своего поста в прошлом году, против чего возражала австрийская часть компании под руководством Марка Матешица.

Но в прошлом месяце тайский миллиардер Чалерм Йювидья, главный заступник Хорнера, по решению суда передал 2% своих акций швейцарской Fides Trustrees SA. Впервые в истории Red Bull GmbH семья Йювидья перестала быть основным акционером, и Хорнер был уволен.

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