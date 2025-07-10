Даниель ДЮБУА: «Усик наверняка забыл. Он это потеряет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Известный британский боксер Даниель Дюбуа поделился мыслями о реванше против украинского боксера Александра Усика.

«Усик наверняка забыл, что ему уже 27 лет. Возможно, он чувствует себя молодым на тренировках, но я вытяну из него весь его износ на тренировке. это сможет сделать только молодой боксер, а мне только 27 лет. Я еще не показал весь свой потенциал, он потеряет все пояса», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua