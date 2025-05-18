Известный боксер высоко оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Известный австралийский боксер Джастис Хуни высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«У Дюбуа есть хорошие шансы. Думаю в этом бою – 50 на 50. В супертяжелом весе все решает один точный удар. Дюбуа стал лучше, с каждым боем он прогрессирует. Интересно, как вернется Усик в реванше после того спорного момента в первом поединке», – сказал Хуни.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua