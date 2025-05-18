Фредерик Вассёр: Проблема та же, что и в Майами

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр недоволен повторением неудачного сценария – когда в квалификации все перешли на свежий комплект Soft, соперники смогли прибавить, а его гонщики – нет.

Фредерик Вассёр: «Это почти то же, что произошло в Майами две недели назад. Мы не смогли улучшить время с новым комплектом шин, и не знаем причину. Темп был приличным. Мы показали пятое и шестое время на прикатанных шинах, но с новым комплектом не прибавили, а соперники смогли отыграть три или четыре десятых. Результат в протоколе».

Во время интервью Фред Вассёр услышал, как Шарль Леклер сказал, что проблема – в отсутствии потенциала у SF-25, но согласился с этим лишь отчасти.

Фредерик Вассёр: «Думаю, сегодня проблема 50 на 50 между исполнением и потенциалом. Если бы мы всё сделали правильно, то могли быть четвертыми или пятыми. Исполнение было не очень хорошим, нам нужно заставить машину работать на свой потенциал, а сегодня мы не смогли удержать позиции с новыми шинами. Но потенциал тоже недостаточно хорош, ведь цель не в том, чтобы бороться за пятое или шестое место. Так что причина в сочетании факторов – нам не хватает и исполнения, и потенциала машины.

Сработали ли новинки? Когда мы говорим об обновлениях, речь идёт о десятых или сотых долях, а не о половине секунды. С другой стороны, за счёт шин мы проигрываем как раз полсекунды. На этой области нам и нужно сосредоточиться.

Ничего ещё не решено. В пятницу мы продемонстрировали хороший гоночный темп, но обгонять здесь очень сложно. Нужно быть начеку и, возможно, рискнуть со стратегией в гонке».

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