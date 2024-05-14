Берман готовится заменить Магнуссена на первой тренировке

Седьмой этап сезона пройдёт в Имоле на классическом автодроме имени Энцо и Дино Феррари, который впервые принял гонку Формулы 1 в 1980 году, и тогда она называлась Гран При Сан-Марино.

Так было до 2006 года, затем эта трасса вернулась в календарь чемпионата мира в 2020-м уже как Гран При Эмилии-Романьи. В прошлом году из-за природной катастрофы, когда регионы севера Италии пострадали из-за сильнейшего наводнения, гонку в Имоле пришлось отменить, но теперь автодром вновь готов принять команды Формулы 1.

Для Оливера Бермана, резервного гонщика Ferrari, весьма успешно дебютировавшего на этапе в Саудовской Аравии, предстоящий уик-энд будет особенно важен, ведь 19-летний британец проведёт пятничную тренировку за рулём машины Haas F1. В прошлом году он уже сотрудничал с американской командой, и в 2024-м ему предстоит отработать на шести тренировках – в Имоле пройдёт первая из них, и сейчас он заменит Кевина Магнуссена.

Оливер Берман: «Я предвкушаю возвращение в эту команду и в Имоле поработаю на первой пятничной тренировке. Haas F1 уверенно проводит сезон, и я надеюсь, что благодаря опыту, полученному мной со времени наших прошлогодних тренировок, я смогу помочь команде и в дальнейшем демонстрировать ту неплохую форму, в которой она сейчас находится».

Нико Хюлкенберг: «Впереди ещё только 7-й этап чемпионата, но такое ощущение, что сезон начался уже давно, и возвращение на европейские трассы вызывает у меня позитивные эмоции. Я ещё никогда не выступал на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, поэтому рад, что смогу вычеркнуть его из списка незнакомых трасс, но пилотировать там на симуляторе было очень весело».

Кевин Магнуссен: «В Имоле отличная трасса, одна из тех, гонки на которой я смотрел в юные годы, и всегда хотел сам там выступать. Здорово, что она вернулась в календарь.

Когда мы выступали на этом автодроме в предыдущий раз, уик-энд сложился неплохо (в 2022 году Кевин заработал очки за 8-е место в спринте и за 9-е в гонке). В Имоле довольно трудно обгонять, хотя нельзя сказать, что невозможно, поэтому результат в квалификации важнее, чем на большинстве трасс сезона.

У нас впервые будет хорошая возможность собрать качественные данные о работе аэродинамического обвеса машины, и это будет очень полезная работа.

Когда приезжаешь на этот автодром сложно не вспоминать его историю, ведь с ним связаны трагические инциденты Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны. Впрочем, гоняться на машине Формулы 1 на итальянских трассах – это всегда особый опыт».

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