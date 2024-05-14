Янник Синнер может стать первой ракеткой мира по итогам Ролан Гаррос, даже если не будет в нем участвовать

Раннее поражение Новака Джоковича на турнире в Риме усложнило шансы серба на сохранение первой строчки в рейтинге АТР по итогам Открытого чемпионата Франции.

По итогам «Мастерса» в Риме Джокович будет опережать Янника Синнера, идущего вторым, на 1090 очков. На Ролан Гаррос сербу предстоит защищать титул и 2000 рейтинговых очков, тогда как итальянцу необходимо защитить лишь 45 очков за выход во второй круг.

Таким образом, Новаку Джоковичу чтобы сохранить первую строчку в рейтинге после Ролан Гаррос, необходимо в Париже дойти до финала (более ранний вылет, сделает Синнера первой ракеткой мира, даже если он не сыграет на «мэйджоре»). Если итальянский теннисист будет играть и дойдет до полуфинала, то сербу нужен будет только титул, а если Синнер выйдет в финал, то автоматически станет первой ракеткой мира.

Напомним, что Янник Синнер из-за травмы бедра пропускает «Мастерс» в Риме и заявил, что пока не готов на сто процентов подтвердить свое участие в Открытом чемпионате Франции.

btu.org.ua