Эмма Радукану – о матче против Марты Костюк в Вашингтоне: “Такие победы приносят тебе много удовольствия, потому что ты получаешь заряд уверенности”

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне



“Такие победы действительно приносят тебе много удовольствия, потому что ты получаешь заряд уверенности. Ты проходишь через определенные напряженные ситуации: играешь тай-брейк, делаешь брейки, выигрываешь матч на приеме… Поэтому я довольна. Марта – сложная соперница, я знаю ее с тех пор, когда нам было по 11 лет. В этом году она уже побеждала меня, поэтому хорошо записать этот матч на свой счет.

Насколько тяжел этот переход с травы на хард? Я считаю, что это в целом сложный этап сезона: переход с грунта на траву, а затем с травы – на хард. И это собственно первый год, когда я полноценно его прохожу. Я горжусь тем, как мне удается справляться с этим, даже когда я чувствую себя не очень комфортно. Здесь очень «живые» условия: мяч значительно быстрее летит, выше отскакивает по сравнению с травой, и для меня так удобнее. Надеюсь, что со временем, после матчевой практики, я буду чувствовать себя еще лучше.

Приятно ли вернуться на американский хард, учитывая воспоминания [о победе на US Open в 2021 году]? Действительно, да, я чувствую себя здесь комфортно. И в самом Вашингтоне мне очень нравится, это одно из моих самых любимых мест здесь. Район Джорджтаун имеет этот европейский вайб. Поэтому я люблю там гулять, когда есть время. В целом мне здесь нравится: много зелени, пространства, все очень просто.

Что касается следующего матча против Наоми Осаки, это будет действительно сложно. Это будет дерби чемпионок “мэйджоров”? Да, но у нее на три титула больше (смеется), у нее в этом плане больше опыта. Она очень опасная соперница, у нее хорошие результаты в этом сезоне. Я знаю, что должна сыграть очень хорошо, чтобы у меня был шанс пройти дальше”.

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