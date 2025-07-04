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Теннис

Российская пропаганда окрестила Ястремскую “главной русофобкой Украины” после ее волевой победы на Уимблдоне

Накануне Даяна Ястремская во втором круге турнира победила “нейтральную” Анастасию Захарову

Издание “Советский спорт”, которое в прошлом году вошло в топ-тройку самых популярных спортивных СМИ страны-агрессора, эмоционально отреагировало на поражение своей теннисистки в трехсетовом матче против Даяны Ястремской.

Автор Оксана Фархтдинова, которая утверждает, что старается “интересно и подробно рассказывать обо всех событиях. Особенно в непростое время, которое сейчас переживает российский спорт«, назвала нашу теннисистку »главной русофобкой Украины”. По мнению Оксаны, Даяна Ястремская больше всего среди наших спортсменок выступает против послематчевых «российско-украинских рукопожатий». Анастасию Захарову она же считает «львицей».

Напомним, что поединок теннисисток длился 2,5 часа. Во втором сете Ястремская сделала камбэк, уступая 3:5, а решающую партию взяла на тай-брейке (не удержала преимущество в сете 4:2).

“Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть, – сказала Даяна в интервью нашему порталу после победы. – Это добавляет мотивации, но в то же время и немного закрепощает внутри. Я не могу сказать, что чувствовала себя сегодня и кайфовала от игры – нет. Очень хотелось принести эту победу не только себе, но и для всех, кто меня поддерживает, для Украины”.
 

btu.org.ua

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