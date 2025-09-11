Любляна. Олейникова обыграла “квалифаерку” Костович в матче второго круга

Александра Олейникова вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Словении



Любляна, Словения • 8-14 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Теодора Костович (Сербия, Q) 7:6(4), 6:0

Украинская теннисистка одержала вторую победу в трех противостояниях с Костович в этом году. В августе Олейникова уступила сербке на турнире ITF W75 в Австрии, а неделю назад обыграла ее во втором круге турнира WTA 125 В Монтрё.

Олейникова сыграет второй четвертьфинал на соревнованиях этой серии. Соперницей украинки завтра будет Мона Бартель (Германия) – бывшая 23-я ракетка мира и обладательница четырех титулов WTA.

