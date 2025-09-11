«Жду этого 12 лет». Хоккеист мечтает поехать на ОИ-2026 со сборной Канады

Форвард Флориды Брэд Маршан не выступал на минувших Олимпийских Играх, однако 37-летний хоккеист надеется сыграть на Олимпиаде-2026 в составе сборной Канады.
«В хоккее не хочу ничего больше, чем попасть в олимпийскую сборную Канады. Я был в подготовительном лагере команды перед ОИ-2014, но в заявку на турнир не попал. С того времени хочу попасть на Олимпиаду».
«Последние 12 лет я делаю все, чтобы получить вызов в олимпийскую сборную Канады. Но я понимаю, насколько у меня небольшой шанс, но он все-таки есть», – сказал Маршан.
Игрок попал в сборную Канады на Турнир четырех наций, который команда выиграла в феврале.
В минувшем сезоне Маршан завоевал Кубок Стэнли с Флоридой.
