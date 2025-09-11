Последние новички Ювентуса поделились впечатлениями от перехода в итальянский гранд

В четверг, 11 сентября, состоялась пресс-конференция, во время которой были представлены два новых игрока "Ювентуса" — Лоис Опенда и Эдон Жегрова.

"Я рад быть здесь. Я всегда мечтал играть за такую замечательную команду, как "Ювентус". Да, я знаком с Джонатаном Дэвидом, и думаю, что могу внести большой вклад в успех клуба, как и он. Это клуб, который хочет выигрывать каждый матч, это всегда будет нашей главной целью. Когда я играл против "Ювентуса", я имел возможность показать свои лучшие качества, а теперь я являюсь частью этого клуба, и все помогают мне как можно быстрее интегрироваться", — сказал Эдон Жегрова.

"Я очень рад, что у меня есть шанс дебютировать за "Ювентус" в матче против "Интера". Я люблю играть роль девятки на поле, это моя лучшая позиция. Выбрать "Ювентус" было легко, потому что это один из крупнейших клубов Италии и мира, за который играют лучшие футболисты. В этой команде так много хороших форвардов. Я знаю, что не буду играть в каждом матче, но я буду работать ради успеха этого клуба", — сказал Лоис Опенда.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ювентус" заплатил "Лиллю" 15,5 миллионов евро за Эдона Жегрова, а Лоис Опенда присоединился к клубу на правах аренды из "РБ Лейпциг" до конца сезона 2025/26.

www.ua-football.com