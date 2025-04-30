Энрике: Могло быть как хуже, так и лучше. Ничего еще не выиграно – соперникам нечего терять

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Арсеналом".
"Атмосфера на старте была потрясающей. Мы хорошо начали. Гол добавил нам уверенности. Во втором тайме было много моментов. "Арсенал" доминировал больше, особенно после стандартов. Могло быть как хуже, так и лучше. Посмотрим, что будет в Париже.
Мы увидели отличную работу – как индивидуально, так и командную. В атаке отрабатывали форварды, полузащитники шли вперед и все возвращались в защиту, когда это требовалось”.
"Сейвы Доннаруммы? Это работа вратаря, да? Спасать команду – они ежедневно для этого работают. В полуфинале все должны играть на самом высоком уровне. Когда эмоции зашкаливают, сложно анализировать. Мы играли в свой футбол, забили первые, иногда защищались, могли забить второй. Повторная игра будет очень сложной.
Миссия выполнена на сегодня. Но наша единственная цель – победить и дома. С "Арсеналом" нельзя терять бдительность и расслабляться. Это команда, которая может изменить ход игры в секунду – и мы снова окажемся с ничем. Ничего еще не выиграно – соперникам нечего терять”, – отметил тренер.
Ответный матч состоится 7 мая.