Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции и толкнул украинского боксера, назвав трусом. Усик отреагировал на поступок британца.

«Слушайте, это обычное шоу. А вот настоящий бой будет 19 июля. Для меня то, что он сделал не имеет значения. Я готовился к этому 22 года, ведь бокс – это моя жизнь. Он дает мне популярность и деньги. Я люблю жизнь. Бокс – это жизнь», – сказал Усик.

sport.ua