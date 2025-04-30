Плей-офф НХЛ. Флорида обыграла Тампу, шесть шайб Далласа

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Флорида в матче плей-офф НХЛ обыграла Тампу-Бэй со счетом 4:2 и близка к выходу во второй раунд.

Действующий чемпион провел ударный третий период, забросив сопернику три шайбы, в том числе защитники Экблад и Джонс забили два гола за 11 секунд.

Пантеры ведут в серии 3:1.

На Западе Даллас оформил шесть шайб в ворота Колорадо, выиграл 6:2 и ведет в серии 3:2.

Звезды забросили уже на девятой секунде встречи, а Джонстон и Рантанен набрали по три пункта и близки к выходу во второй раунд плей-офф.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Флорида – Тампа-Бэй 4:2

Флорида ведет в серии 3:1

Даллас – Колорадо 6:2

Даллас ведет в серии 3:2

sport.ua