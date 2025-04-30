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Футбол

Реал не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража

Реал не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража

    • Мадридский "Реал" не планирует пересматривать свою политику в отношении арбитража. Об этом сообщает издание COPE.

    Клуб и в дальнейшем будет использовать свой официальный клубный канал для публикации видеороликов с анализом спорных судейских решений, когда посчитает это необходимым.

    Также "сливочные" остаются при своем мнении о необходимости полной реорганизации нынешней арбитражной системы в испанском футболе.

    Напомним, что "Реал" обратился с просьбой заменить судейскую бригаду на финале Кубка Короля после того, как арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес публично раскритиковал видеоматериалы, обнародованные клубным телеканалом "Реал Мадрид".

    www.ua-football.com

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