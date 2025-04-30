Дюбуа назвал виновного в поражении Усику в первом поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Даниэль вспомнил первый поединок и удар, который он нанес Усику в пятом раунде.

«Этот бой я хотел, я его требовал. Я должен был победить в первом поединке, но судьи лишили меня победы. Но на этот раз я не буду допускать никаких ошибок.

Сейчас я стал лучше, сильнее. Усик это все почувствует 19 июля. Я благодарю промоутера Фрэнка Уоррена, что сделал этот реванш возможным», – сказал Уоррен.

В 2023 году Александра Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа джебом в девятом раунде.

sport.ua