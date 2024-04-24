Хейни возьмет перерыв в выступлениях после поражения от Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Действующий чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO) возьмет перерыв в выступлениях после поражения от Райана Гарсии (25-1, 20 KO).

«Девин берет перерыв. Мы собираемся продолжать работать, пока он не вернется. Я уверен, что мы вскоре объявим о возвращении», – сказал Билл Хейни, отец Девина.

Существуют предположения, что Девин получил повреждение челюсти во время поединка, несмотря на то, что он утверждал в социальных сетях, что не получил переломов.

Хейни собирается восстанавливаться и тщательно планировать свое возвращение к рингу во избежание повторения проблемы со челюстью.

Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

sport.ua