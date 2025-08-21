Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Известный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на последние переговоры по мирному урегулированию войны в Украине.

«Дональд Трамп хочет мирного соглашения, однако путин не хочет мира. Он хочет капитуляции Украины. Ему нужно время, чтобы восстановить свои силы и снова напасть.

Европа берет на себя сейчас историческую ответственность, это очень хорошая новость. Все понимают – чтобы в Европе был мир, этот российский империализм нужно остановить. Держимся вместе», – отметил Кличко.

sport.ua