Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Известный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на последние переговоры по мирному урегулированию войны в Украине.
«Дональд Трамп хочет мирного соглашения, однако путин не хочет мира. Он хочет капитуляции Украины. Ему нужно время, чтобы восстановить свои силы и снова напасть.
Европа берет на себя сейчас историческую ответственность, это очень хорошая новость. Все понимают – чтобы в Европе был мир, этот российский империализм нужно остановить. Держимся вместе», – отметил Кличко.
