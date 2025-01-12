Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сегодня, 11 января, проходит вручение престижных наград по итогам 2024 года от известного издания The Ring, которое недавно выкупил Турки Аль-Шейх.

На церемонию прибыл Александр Усик, который претендует на награду лучшего боксера года. Усик на церемонии встретился с легендой бокса Ленноксом Льюисом и президентом WBC Маурисио Сулейманом.

В 2024 году Усик дважды победил Тайсона Фьюри – сначала в мае раздельным решением судей, а в декабре – единогласным.

Ранее был определен лучший боксерский бой в 2024 году.

ФОТО. Усик приехал за престижной наградой и встретился с легендой бокса

sport.ua