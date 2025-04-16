Теренс Кроуфорд объяснил, почему Пакьяо не легендарный боксер

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Чемпион мира американец Теренс Кроуфорд высказался об известном филиппинском экс-боксера Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо – один из самых талантливых боксеров своего поколения. Но вспомните, он отказался сдавать кровь на анализы перед боем против Мейвезера, хотя тот настаивал. В итоге филиппинец сдал ее, а уже после этого он ни разу не завершил бой досрочно. Мощность – это последнее, что теряет боксер. Вспомните хотя бы Формана», – сказал Теренс.

Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.

sport.ua