Диетолог Усика: «Завершение карьеры? Не надо забывать, что...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Екатерина Толстикова, диетолог украинского боксера Александра Усика, объяснила, почему не стоит ожидать, что Александр объявит о завершении карьеры.

– Многие коллеги Александра отмечают, что ему скоро пора уходить на отдых. Как вы прокомментируете эту информацию?

– Судя по тому, что он делает и судя по тому, что я его анализы вижу уже шесть лет, я не думаю, что он захочет так просто уйти на отдых. Потому что, в принципе, организм его способен еще тягаться, еще тренироваться. Возможно, это уже не так легко, как в 20 лет, но на это влияет очень много факторов.

Не следует забывать, что мы живем в стране, где постоянный стресс, где война, где каждый день мы психологически страдаем от старения. И наши не спортсмены, даже обычные люди, они теряют очень много лет жизни уже сейчас.

Что касается Александра, я думаю, что это, конечно, нужно задавать ему вопросы, но если он продолжит, если он захочет и мы будем готовиться еще к новым боям, то я максимально сделаю таким образом, чтобы его организм не старел еще в течение точно какого-то ближайшего времени, – сказала Екатерина.

Украинский промоутер Александр Красюк, эксклюзивно для Sport.ua, заявлял, что Александру Усику стоит задуматься о завершении профессиональной карьеры.

