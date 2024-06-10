Рой Джонс рассказал, нужно ли Фьюри идти на нокаут в реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс ответил на вопрос, нужно ли Тайсону Фьюри идти на нокаут, чтобы гарантировать себе победу над Александром Усиком в реванше.

«Нет, я так не думаю. Когда еще Тайсон Фьюри выходил и нокаутировал кого-то? Усик – это не Деонтей Уайлдер, это совсем другой зверь.

Энтони Джошуа наносил Усику сильные удары, но не смог нокаутировать его. Тогда как же Фьюри собирается нокаутировать Усика? Это просто нереально. Джошуа не смог нокаутировать Усика, но он нокаутировал Франсиса Нганну, а Тайсон Фьюри не смог. Как же он собирается нокаутировать кого-то, кого не смог нокаутировать Джошуа?», – сказал Джонс.

Пока неясно, будет ли на кону в реванше звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку до сих пор обсуждается вопрос о том, лишат ли Усика пояса IBF.

Если титул станет вакантным, то, как ожидается, в сентябре на стадионе «Уэмбли» состоится поединок между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа, после того как Дюбуа в начале этого месяца победил Филипа Хрговича и стал временным чемпионом IBF.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua