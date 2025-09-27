Рейтинг лучших супертяжей мира. Фьюри – 1-й, Джошуа в минусе. Где Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Авторитетный журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

Чемпионский пояс издания принадлежит Александру Усику. Несмотря на завершение карьеры, Тайсон Фьюри сохранил за собой первую позицию. Второе место занимает Джозеф Паркер, а третье – Агит Кабайел.

Четвертое место в рейтинге занял бывший чемпион Даниэль Дюбуа, хорват Филип Хргович – 5-й.

Впервые за последние несколько лет в десятку рейтинга не попал бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании.

Ранее The Ring обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Рейтинг лучших супертяжеловесов мира от The Ring

sport.ua