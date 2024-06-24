Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) отреагировал на слова Тайсона Фьюри, который увидел свою победу в бою против Александра Усика.

«Ладно, я не совсем понимаю. Если Усик – любитель, то он не может победить судейским решением? Хорошо, но это 12 раундов по 3 минуты, так что это не любительский поединок. В этом нет особого смысла, но я считаю, что Фьюри очень сильно давил на Усика. На мой взгляд, Усик явно победил, но Фьюри очень и очень сильно на него давил. Возможно, сильнее всех в карьере Александра.

Хотя я не знаю. Во втором бою с Джошуа Эй Джей додавил его до грани. После девяти раундов у меня Джошуа выигрывал с разницей в один балл, но затем Усик забрал чемпионские раунды. Так что не знаю. Все зависит от того, как вы смотрите бой», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Реванш назначен на декабрь.

sport.ua