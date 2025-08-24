ШАТЕРНИКОВА: «Главное, чтобы не было никаких форс-мажоров в бою Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова отреагировала на победу Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа

«Я смотрю бои в разных весовых категориях, где хватает поединков, которые продолжаются все отведенные регламентом раунды. Такого искусства бокса предостаточно, поэтому именно в реванше Усика против Дюбуа болела за результат.

Мне не было значения, будет ли бой нашего чемпиона продолжаться все 12 раундов или закончится досрочно. Мне главное было, чтобы не было никаких форс-мажоров во время поединка.

Речь идет о риске, что Александр может получить травму по ходу боя, ведь бывает, что и голеностоп вылетает, коленные вылетают, другие проблемы могут появиться внезапно по ходу поединка. Я переживала за этот момент, а также чтобы Саша вместе со всей нашей большой украинской общиной вышел из ринга победителем», – сказала Алина.

