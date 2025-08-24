IndyCar: У Prema Racing финансовые проблемы

Итальянская команда Prema Racing, в 2025 году дебютировавшая в IndyCar, похоже, столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. По информации Racer, команда ищет новые источники финансирования, чтобы продолжить выступать в американской серии в 2026 году, однако её руководство отказывается от комментариев на эту тему.

При этом слухи об экономических сложностях Prema ходят уже несколько месяцев начиная с мая. Кстати, именно тогда Роберт Шварцман произвёл настоящую сенсацию, выиграв квалификацию за рулём машины №83 на знаменитом овальном автодроме в Индианаполисе, и стартовал с поула в классической гонке Indy 500.

Автор текста в Racer называет Prema Racing одной из самых впечатляющих новых команд последних лет, и это связано не только с поулом Шварцмана: его напарник, британец Каллум Айлотт, уже в трёх гонках подряд финишировал в первой десятке, что тоже привлекает внимание прессы и публики.

В процессе подготовки к сезону у Prema всё было в порядке с бюджетом: команда прибрела совершенно новые машины и оборудование и обосновалась на оснащённой всем необходимым базе в штате Индиана.

По слухам, на эти цели было затрачено тогда более $40 млн., инвестированных Деборой Майер, французской гонщицей и предпринимательницей, ставшей одним из учредителей американского проекта Prema. Однако теперь нет ясности, продолжит ли она в нём участвовать.

Итальянской команде предстоит провести ещё две гонки, оставшиеся до конца сезона, в том числе в этот уик-энд Шварцман и Айлотт выйдут на старт на овальном автодроме Milwaukee Mile в штате Висконсин. По итогам квалификации Роберт стартует c 21-й позиции, его напарник – с 25-й.

При этом команда в настоящее время пытается найти новых партнёров и инвесторов, чтобы продолжить работу и после финала сезона, запланированного на последний уик-энд августа.

