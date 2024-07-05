Гюнтер Штайнер: Берман готов к Формуле 1

Накануне в Haas F1 подтвердили контракт с Оливером Берманом на сезон 2025 года. Бывший руководитель команды Штайнер считает, что Оливер Берман готов к дебюту в Формуле 1, но его ждёт непростая задача.

Гюнтер Штайнер: «Думаю, Берман будет хорош. Последние два отличных новичка – Норрис и Пиастри, сейчас успешно выступают за McLaren. В команде угадали, подписав с ними контракт. Вы никогда не узнаете, насколько хорош гонщик, пока не увидите его в реальной борьбе, но я думаю, что Оливер готов к Формуле 1.

Он отлично выступил в дебютной гонке с Ferrari, когда его позвали на замену, но одно дело – выступить за рулём очень хорошей машины и финишировать седьмым, и совсем другое – оказаться в машине команды средней группы и пытаться заработать очки. Это более сложная задача.

Я ни в коем случае не хочу его принижать, для меня самым важным было то, что, когда он дебютировал, он не совершил ни одной ошибки, был очень спокоен и внимателен. То же самое было на тренировках в прошлом году. Он никогда не пытался переусердствовать.

Перед тренировкой я сказал, что худшее, что в этой ситуации можно сделать – выехать на трассу и разбить машину, поскольку все запомнят именно это, а не вас. И он отлично сработал».

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