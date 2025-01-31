Louis Vuitton – титульный партнёр Гран При Австралии

В прошлом году транснациональная корпорация LVMH стала глобальным партнёром Формулы 1 – стороны подписали десятилетний контракт, по которому на отдельных этапах чемпионата мира появятся логотипы Louis Vuitton, Moët Hennessy и Tag Heuer.

В частности, бренд Louis Vuitton стал титульным партнёром Гран При Австралии. Французский модный дом Louis Vuitton изготовил кейсы для призовых кубков этапа, его логотипы появятся на проводимых на трассе мероприятиях.

Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы 1: «Мы рады приветствовать Louis Vuitton в качестве титульного партнера первой гонки сезона 2025 года. Это партнерство двух ярких брендов, связанных страстью к инновациям, совершенству и творчеству.

2025 год станет эпическим годом для Формулы 1, и я горжусь тем, что мы начинаем его с нашими страстными партнерами из Louis Vuitton».

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