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Баскетбол

Юта без Михайлюка проиграла Миннесоте в регулярном чемпионате НБА

Лейкерс обыграли Вашингтон, Мемфис вырвал победу у Хьюстона

Getty Images

В ночь на 31 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела поражение от Миннесоты Тимбервулвз113:138. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появился.

    НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Лос-Анджелес Лейкерс — 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)

Кливленд Кавальерс — Атланта Хокс — 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)

Юта Джаз — Миннесота Тимбервулвз — 113:138 (31:27, 22:30, 22:44, 38:37)

Мемфис Гриззлис — Хьюстон Рокетс — 120:119 (33:38, 23:28, 36:30, 28:23)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Орландо Мэджик — 119:90 (28:35, 34:18, 29:20, 28:17)

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