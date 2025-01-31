Юта без Михайлюка проиграла Миннесоте в регулярном чемпионате НБА

Лейкерс обыграли Вашингтон, Мемфис вырвал победу у Хьюстона
В ночь на 31 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Юта Джаз потерпела поражение от Миннесоты Тимбервулвз — 113:138. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появился.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардз — Лос-Анджелес Лейкерс — 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)
Кливленд Кавальерс — Атланта Хокс — 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)
Юта Джаз — Миннесота Тимбервулвз — 113:138 (31:27, 22:30, 22:44, 38:37)
Мемфис Гриззлис — Хьюстон Рокетс — 120:119 (33:38, 23:28, 36:30, 28:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Орландо Мэджик — 119:90 (28:35, 34:18, 29:20, 28:17)