“Шансы 50 на 50”. Капитан мужской сборной Украины – о предстоящем матче Кубка Дэвиса против Туниса

Капитан мужской сборной Украины Орест Терещук прокомментировал предстоящий поединок плей-офф Первой Мировой группы против Туниса



О форме игроков сборной Украины

“Теннисисты находятся в разной форме. В частности Овчаренко и Сачко – в неплохой форме, хотя последние турниры они играли в зале на харде, а здесь мы играем на улице, они привыкают. Уже чувствуют себя более уверенно. Относительно других – Алексей Крутых и Слава Белинский – после предсезонки еще не достаточно матчей сыграли, чтобы набрать оптимальную форму, но также готовятся. Можно сказать, что в моменте они набирают, немного недостаточно игровой практики. Влад Орлов – в неплохой форме, он здесь определенное время находится в Тунисе, ведь играл на турнире на прошлой неделе и был в финале в парном разряде. Поэтому более менее в неплохой форме.”

О наших соперниках – сборной Туниса

“У них есть сильный одиночный игрок – Азиз Дугаз, он на недавнем чемпионате Австралии прошел квалификацию и в рейтинге он стоит выше наших игроков.

Есть с кем бороться. Мы, даже после наших двух последних проигрышей, все равно не являемся фаворитами в этой встрече. Думаю, что шансы 50/50, неизвестно сколько будет зрителей, корт центральный достаточно большой. Если будет много публики, то, скажем так, условия будут достаточно непривычные. Посмотрим, как мы и местные будут на это реагировать.”

О жеребьевке матча

“Мы довольны жеребьевкой, как раз хотели, чтобы начал Виталик. По игре мне кажется, если Сачко удастся сыграть в активный теннис, а соперник ему подходит для этого, то все будет хорошо. Посмотрим по игре.”

Поединок сборных Украины и Туниса начнется сегодня в 12:00 по киевскому времени. Трансляция матча не запланирована.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua