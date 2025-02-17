Маттео Берреттини – о работе со скандальным тренером Синнера: “Я уже давно перестал заботиться о том, что думают люди”

Бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини пообщался с итальянской прессой перед своим стартом на турнире АТР в Дохе



О 3-месячной дисквалификации Янника Синнера

“Я всегда поддерживал Янника, не перестаю делать это и сейчас. Я думаю, что это очень тяжелый момент для него. Он расплачивается за ошибку, и мне жаль. Я не юрист, я не знаю подробностей. Но я не сомневаюсь, что он вернется сильнее”.

О сотрудничестве с фитнес-тренером Умберто Феррарой, который покинул команду Синнера из-за причастности к допинговому делу

“Вы говорите, что люди удивляются? Я не знаю, моя ли это роль – отвечать им. Могу сказать, что когда я выбираю нового члена команды, я обдумываю это, я думаю над этим решением. Я считаю Умберто серьезным профессионалом, Янник также говорил об этом публично и частным образом. К сожалению, произошла ошибка. Этого не должно было произойти, но это случилось.

Когда я встретился с Умберто, чтобы поговорить о работе, эта тема, конечно, была частью разговора. Но я оцениваю это несколько иначе: я убежден, что он может помочь мне в моем стремлении развиваться. Если люди потом удивлены, если они поражены или сердятся из-за этого, я не знаю, что делать. Честно говоря, я уже давно перестал беспокоиться о том, что думают люди. Если бы я читал каждый комментарий, то не смог бы выдержать вес всего этого”.

О критериях «строгой ответственности», которые WADA закрепляет за спортсменом

“Это сложный вопрос. Трудно, даже невозможно, контролировать все. Нам помогает ATP, например, когда мы едем играть в определенные страны. Тогда они присылают нам письма по электронной почте с предупреждением, например, не есть в этих местах красное мясо, которое может быть заражено. Мы привыкли все время быть чрезвычайно осторожными. Но всегда могут произойти вещи, которые обходят наше внимание”.

Об ощущении, что «часы тикают»

“Да, я действительно это чувствую. Бывают дни, когда я устаю, а бывают дни, которые я проживаю с большей радостью. Мой бывший тренер, Винченцо, говорил мне, что травмы продлят мою карьеру. Но потом их стало слишком много и, по моему мнению, они ее укоротили! Надо уметь управлять временем. Есть вещи, которые раньше я делал с большой легкостью, сегодня это уже не так. Очень важно всегда находить новые стимулы, кроме рейтинга, призовых, очков. Внутренние стимулы: что мотивирует меня играть в этом турнире? Что вызывает восторг? Я никогда не перестаю себя об этом спрашивать”.



О том, кем видит себя в будущем

“Я надеюсь еще немного развиться, оставаясь тем, кем я есть. Я никогда не хотел бы смотреть в зеркало и спрашивать себя: «Боже, кем я стал?». На том пути, по которому я иду, это является приоритетом. Результаты не имеют большого значения, если они не сопровождаются стабильностью и личным благополучием. Не то, чтобы мне меньше нравилось соревноваться и побеждать, чем раньше, но теперь я убежден в том, что быть здоровым – это самое главное. Популярность имеет свойство менять вас. Я думаю, что в прошлом году я нашел себя, я нашел баланс. Я являюсь парнем, который вкладывает усилия в то, что делает. Я хочу таким и остаться”.

О предстоящем матче против Новака Джоковича в первом круге в Дохе

“Это будет тяжелый матч. Я пытался вспомнить, сколько времени прошло с того момента, когда я играл против него или тренировался вместе… Как бы там ни было, лучше или хуже, но Джокович остается Джоковичем. Я счастлив, что могу сыграть такой матч. Я чувствую себя в форме и сильным: именно такие матчи мотивируют меня выложиться на полную и, возможно, как я надеюсь, победить его впервые”.

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