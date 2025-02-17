Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Беринчика нокаутом против Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.

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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон высказался об этом поединке.

«Теперь он чемпион мира. Горжусь братом Кейшоном. Они все даже не представляют себе, что пришлось пройти, чтобы добраться сюда», – написал Стивенсон.

sport.ua