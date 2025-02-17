Элбон считает напарника не соперником, а союзником

Алекс Элбон не воспринимает своего нового напарника по Williams как угрозу для его карьеры, а считает Карлоса Сайнса союзником, у которого можно многому научиться.

«Мне представляется, что благодаря Карлосу я получу какие-то новые возможности, ведь он профессионал очень высокого уровня, – цитирует Элбона издание The Race – Он пришёл в команду после одного из лучших периодов своей карьеры, и я рад, что у меня будет отличный напарник, у которого я смогу учиться. Надеюсь, я тоже смогу чем-то с ним поделиться».

«Никогда не видел гонщика, который был бы таким искренним, таким открытым, и так хотел помочь команде добиться прогресса, – в свою очередь сказал об Алексе Карлос. – Он рассказа мне о команде и о машине Williams всё, что знает. Он всем со мной делится, интересуется моим мнением по разным поводам, и я тоже задаю ему множество вопросов.

Честно говоря, пока наши отношения развиваются очень хорошо, ведь мы оба понимаем: чтобы вновь сделать эту команду конкурентоспособной, чтобы она вновь претендовала на победы, мы должны действовать слаженно и двигать команду в одном и том же направлении.

Вероятно, при этом каждый из нас будет отчасти жертвовать собственными интересами, скажем, придётся делиться друг с другом какими-то секретами, которые гонщики чаще предпочитают оставлять при себе. Но чтобы добиться более быстрого прогресса, возможно, придётся делиться и этим…

Наше сотрудничество может быть очень эффективным – вероятно, поэтому Джеймс Ваулз хотел, чтобы у Williams был именно такой состав! Я уверен, что вместе мы сможем добиться хороших результатов».

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