Рекорды и премьеры: Большая гонка на Игора Драйв

Более сорока автомобилей выйдут на старт третьего этапа Российской серии гонок на выносливость (REC), который состоится 27 июля на автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом.

Третий этап сезона 2024 года пройдёт в рамках фестиваля скорости и музыки GARAGE FEST. Гонка станет центральной не только по положению в календаре, ознаменовав собой экватор чемпионата, но и по своему историческому значению для национального автоспорта: на старте четырёхчасового марафона ожидается около сорока пяти экипажей. В отечественных гонках на выносливость такого ещё не было.

В гонке примут участие экипажи на самой разнообразной технике – от модифицированных машин класса GT Light, где представлены «кузова» от Mazda 3 до Mini Cooper, и относительно простых по своей конструкции отечественных Shortcut, до мощных автомобилей GT и стремительных спортпрототипов.

Главная премьера этапа – дебют нового отечественного спорткара Rossa LM GT. Машина со среднемоторной компоновкой и карбоновым монококом собрана в России и дебютирует в гонке. За рулём выступит пилот и руководитель команды G-Drive Rossa Racing, чемпион и победитель множества международных соревнований по гонкам на выносливость Роман Русинов, который на днях отпраздновавший победу в ралли-рейде «Шёлковый путь».

Впервые в российских соревнованиях выступит Aston Martin Vantage GT4. Британский спорткар в дополнение к Mercedes-AMG выставит команда Yadro Motorsport, выигравшая предыдущий этап REC на Moscow Raceway.

Команда «Кэпитал Рэйсинг Тим», в упорной и драматичной борьбе с G-Drive Racing одержавшая победу в прошлогоднем марафоне на автодроме Игора Драйв, выставит на старт два экипажа на Mercedes AMG двух разных классов – GT Pro и GT (автомобили GT3 и GT4).

Конечно, на старт снова выйдет Marussia GT. Команда IYengineering & Mospolytech рассчитывает на дальнейший прогресс с техническими обновлениями машины, которые неплохо себя показали на предыдущем этапе.

Ожидается обещанное в начале сезона увеличение количества участников в самом быстром классе прототипов CN Pro: на этап заявлено три французских Ligier, победившая в первой гонке сезона английская Norma, а также примкнувший к ним Mitjet. Противостояние стремительных прототипов с мощными автомобилями GT3 вновь станет главной интригой марафона в борьбе за победу в абсолютном зачёте. Впрочем, упорная и бескомпромиссная борьба ожидается во всех классах.

В отечественных гонках на выносливость преобладают московские команды, но также представлен экипаж из Новороссийска ARENA Racing Team, а на третьем этапе серии заметно прибавится экипажей из Санкт-Петербурга. В списках участников и мощный Chevrolet Corvette №15 команды Thug Ranch.

Помимо Романа Русинова стоит отметить, что в гонке принимают участие российские пилоты, неоднократно участвовавшие и поднимавшиеся на подиум международных серий, такие как Денис Ременяко, Ринат Салихов, Марат Хайров и другие.

Игорь Ермилин, учредитель Российской серии гонок на выносливость: «На предстоящем этапе нас ждёт вызов, связанный с тем, что экипажей больше, чем боксов на трассе. Эту же задачу вынуждены решать организаторы самых престижных и популярных марафонов планеты – и в этом смысле для нас почётно оказаться в схожем положении.

Конечно, нам ещё далеко до «24 часов Нюрбургринга», где организаторы размещают в каждом боксе по четыре экипажа, но на Игора Драйв экипажей ожидается в два с лишним раза больше, чем боксов на автодроме, а количество участников уже приблизилось к лимиту трассы в сорок восемь машин на стартовой решетке».

Роман Русинов, пилот и директор проекта G-Drive Rossa Racing: «Всю свою карьеру я выступал на гоночных машинах зарубежного производства, но при этом активно участвовал в процессе их доводки и совершенствования. Этот опыт очень помог мне в создании гоночного автомобиля, который впервые выйдет на старт на этапе REC в рамках фестиваля GARAGE FEST.

За несколько лет это мероприятие превратилось в очень важное событие для российского автоспорта. Выставить на старт марафона наш абсолютно новый автомобиль – это серьезный вызов. До гонки остаётся совсем немного времени, но я уверен, что у нас всё получится, и Rossa GT LM станет настоящем украшением GARAGE FEST».

Предстоящая гонка станет настоящим вызовом для участников, а зрителям гарантирует красивое, яркое и захватывающее действо на протяжении всех четырёх часов марафона. Это будет по-настоящему большая гонка! Старт – 27 июля в 15:00. Билеты на третий этап REC и фестиваль GARAGE FEST можно приобрести на сайте Росгонок.

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