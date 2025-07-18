Себастьян Феттель вновь заговорил об участии в FIA WEC

В прошлом году четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель тестировал Porsche 963 Hypercar заводской команды Porsche Penske Motorsport, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Предполагалось, что это только первый шаг на пути полноценной тестовой программы, по прохождению которой немецкий гонщик подпишет контракт на выступления в гонках на выносливость.

Однако в прошлом году всё ограничилось единичными тестами, и тема не получила развития. Теперь Себастьян вновь заговорил о возможном дебюте в гонках на выносливость в обозримой перспективе.

Себастьян Феттель: «Я не хочу исключать возможности того, что из этого может что-то получится. У меня были обсуждения на эту тему, но пока ничего не сложилось.

Честно говоря, раньше меня не особо интересовали гонки на выносливость, но сегодня я смотрю на это иначе. Мне очень нравится структура команд, совместное с напарниками использование машины и умение идти на компромиссы».

Себастьян добавил, что чемпионат мира FIA WEC его привлекает, в том числе, не самым плотным календарём: «В Формуле 1 нельзя сказать, что ты будешь участвовать только в половине гонок. WEC с его восемью гонками за сезон – отличный вариант.

Вопрос всегда сводится к тому, сколько сил ты готов потратить на тот или иной проект. Мой подход всегда был неизменным: если я за что-то берусь, то делаю это качественно. Просто немного покататься – не для меня».

Отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы он оказался в FIA WEC, Себастьян сказал: «Звёзды должны сойтись – мне необходимы правильные партнёры, правильный подход к делу».

Феттель добавил, что идею вернуться в Формулу 1 окончательно оставил в прошлом: «Для меня Формула 1 закончилась. В какой-то момент настаёт время уступить место другим. Особенно это заметно на примере новичков. На мой взгляд хорошо, что сменилась целая группа гонщиков.

С моей стороны это не голосование против ветеранов, а голосование за молодых. Раньше мне было всё равно, кто из опытных пилотов выходит на старт. Для меня было главным, что я участвую».

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