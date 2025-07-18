18 июля в 17:00 в Лондоне состоится церемония взвешивания накануне мегафайта.
Вечером 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большое шоу бокса с поединком за абсолют.
Главным событием станет бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).
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В этом поединке на кону стоят все четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Обладателем титула IBF является британец, в то время как Александр Усик удерживает пояса WBC, WBA и WBO.
В августе 2023 года во Вроцлаве (Польша) прошел первый бой, в которой Усик одержал победу, нокаутировав соперника в девятом раунде.
Украинец уверенно заявляет о готовности во второй раз стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории, в то время как Дюбуа не скрывает стремления взять реванш.
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Александр Усик – Даниель Дюбуа. Взвешивание. Смотреть онлайн LIVE