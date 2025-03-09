Скандал в Британии. Боксер отправил соперника в нокдаун после гонга

Getty Images/Global Images Ukraine. Пэдди Донован

В Белфасте (Северная Ирландия) на арене «The SSE Arena» состоялся претендентский бой в полусреднем весе (до 66,7 кг).

На ринге встретились ирландец Пэдди Донован (14–1, 11 КО) и Льюис Крокер (21–0, 11 КО) из Северной Ирландии. Победитель этого противостояния становился обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

Донован больше владел инициативой, имел преимущество и побеждал на карточках всех судей. Однако в восьмом раунде боксер допустил грубую ошибку. Ирландец избивал соперника, когда прозвучал гонг. Вместо того, чтобы остановиться и пойти в свой угол, Пэдди нанес еще один удар и отправил Крокера в нокдаун.

Судья принял решение дисквалифицировать Донована из-за нарушения правил. На момент остановки боя боксер побеждал на судейских записках – 69–63, 69–63, 67–65.

ВИДЕО. Дисквалификация Пэдди Донована из-за нокаута после гонга

sport.ua