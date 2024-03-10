Паркер передавил Чжилея характером и вырвал победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер и Чжан Чжилей

8 марта в Саудовской Аравии в андеркарде противостояния Энтони Джошуа против Франсиса Нганну встретились два других супертяжеловеса. Китайский боксер Чжан Чжилей защищал титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в поединке против новозеландца Джозефа Паркера.

Паркер переработал соперника. Бешеный характер

Поединок между Чжаном и Паркером интриговал. Возможно, даже больше главного боя карда. Точно больше. Потому что, в отличие от поединка между олимпийским чемпионом, некогда объединенным чемпионом в профессиональном боксе и чемпионом другого вида единоборств, здесь было действительно боксерское противостояние.

При этом оба боксера прекрасно провели предыдущий год. Чжан Чжилей ставил на качество. В его первом поединке против Джозефа Джойса китаец точно не был фаворитом. Предполагалось, что британец может передавить соперника физической готовностью и активностью. Но все сложилось наоборот.

В первом поединке Чжилей разбивал соперника с дистанции, отправлял в нокдауны и показывал, что бетонная голова британца – миф, который разрушается, если к его разрушению правильно подойти. Во втором поединке стало еще хуже для британца.

Джойс потребовал поединка, но очевидно, что шансов не было. Чжан доказал, что в первом поединке он победил не просто так. Оказался еще быстрее и жестче. На этот раз снес британца еще быстрее и поверг в такой нокаут, из которого не поднимаются.

Паркер тоже времени не тратил. Четыре поединка за год – самый выдающийся результат среди боксеров, которых легко можно отнести к топам дивизиона. На самом деле, три из четырех побед – над посредственными соперниками. Даже не сравнить с тем же Джо Джойсом.

Но четвертой новозеландец перекрыл все. Паркер 23 декабря 2023 года встретился с Деонтеем Уайлдером. Американец обещал яркое возвращение. Больше года он не боксировал, а в предыдущем поединке побил Роберта Хелениуса всего за раунд. Деонтей даже успел провести переговоры по поводу поединка против Энтони Джошуа. Как рассказал позже британец, они даже подписали договор о поединке. Оставалось только победить своих соперников.

Энтони победил Отто Валлина. Досрочно, сломав ему нос. Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру. Новозеландец боксировал разумно и технично. Не давал разогнать атаку американцу, а сам держал удобную дистанцию. И Деонтей так и проходил вокруг соперника до самого финала противостояния, пока не проиграл.

Джошуа прошелся по Нганну по дороге к Усику или Фьюри

Особенно важно, что после таких побед боксеры встретились сразу. Без обычных, промежуточных поединков, чтобы удержать результат. Вышли друг против друга в поединке за титул, ведущий к победителю пары Усик – Фьюри. «Временный» чемпион WBO будет претендовать на абсолютного чемпиона, но лишь если сложатся обстоятельства. Точно не будет первым в очереди.

Однако это и не проблема с тем боксом, который показали парни. Это не было самое увлекательное шоу в истории, но смотреть на такое откровенно приятно.

Чжан – мастер точности. Мужчине сорок лет, он действительно тяжело двигается на ногах (и делал это так всегда), но руки вылетают, как у проспекта. Быстро и точно.

В ринге с китайцем нельзя терять бдительность ни на секунду. Застоялся, задумался – получай. Паркер и получил. Третий раунд, а он уже в нокдауне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что характерно для новозеландца – он не сокрушается. Так было и с тем же Джойсом. Пропускал много, удары не поражали соперника своей силой. Ничего страшного, просто нужно продолжать делать свое.

Джозеф делал и тут. Постоянно придерживался плана, прорабатывал корпус, двигался и не давал сопернику отдыхать. Опасности от китайца было много, но реализовать ее не удавалось. Вроде может попасть так, чтобы все закончить, а не выходит. То левый прямой зайдет. То правый боковой навстречу. Все отлично, но маловато.

Интрига проснулась в восьмом раунде. Снова нокдаун новозеландца. Ну, ничего страшного. Встал, пошел дальше делать свое. А оно и дальше работает.

Еще важный момент состоит в том, что Паркер не потерял много сил, хотя дважды побывал в нокдаунах. Это дело отнимает много энергии, но новозеландец вставал и боксировал так, будто ничего не было.

Итоговый результат судей – 113-113, 115-111 и 114-112 в пользу нового временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера.

Что дальше?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Ответ на этот вопрос прост – реванш. Боксеры это проговорили прямо в ринге. Во-первых, это интересно, ведь китаец действительно может положить Паркера. Но количественно не вывозит против младшего визави. Во-вторых, Паркер хочет сохранять активность, а на полноценный титул все равно не попадает.

Там впереди огромная очередь. Есть Филип Хргович, претендующий на титул IBF. Есть Энтони Джошуа, просто претендующий на победителя пары за абсолютное чемпионство. И главное – есть два поединка между Фьюри и Усиком. Будут ли они — неизвестно, но если будут, это дело не трех месяцев.

Так что следующий бой для обоих – реванш. Тот случай, когда это точно хорошо. И когда можно быть уверенным, что часть андеркарда какого-нибудь из шоу гарантированно не будет скучной. Может, в следующий раз у Паркера получится добиться досрочной победы. Кто знает.

sport.ua